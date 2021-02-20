Названа дата выхода полнометражного Чебурашки
Полнометражный анимационный фильм о Чебурашке должен выйти в российский кинопрокат 1 января 2023 года. Такую дату называет портал «Бюллетень кинопрокатчика». О том, что «Союзмультфильм» готовится запустить новый проект о популярном герое, стало известно ещё в 2020 году.
Это станет первым полным метром для студии, которая получила права на литературную основу истории про Чебурашку от семьи Эдуарда Успенского, с которым в своё время судилась по этому поводу.
Над созданием мультфильма также работает кинокомпания Yellow, Black and White. Новый фильм будет представлять из себя семейную комедию.
В «Союзмультфильме» подчеркнули, что будут принимать активное участие в съемках, отмечает Газета.ру. Киностудия проследит за тем, чтобы образ Чебурашки не претерпел кардинальных изменений.
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