В России предложили создать государственный музей детских рисунков
Государственный музей детских рисунков, который собрал бы работы юных художников XX-XXI века, следует создать в России. С таким предложением выступила президент Российской академии образования Ольга Васильева, передает РИА Новости.
Как отметила глава РАО, академия обладает уникальным международным собранием детского рисунка — более 200 тысяч работ, которые были созданы детьми и юношами. Рисунки необходимо не просто выставлять время от времени, они должны получить собственное выставочное пространство и быть доступными всем.
По словам Васильевой, самый старый рисунок в коллекции РАО датируется 1897 годом, она пополняется ежегодно. В собрание входят как работы неизвестных авторов, так и работы профессиональных художников.
«Я убеждена, мы должны не просто хранить эти рисунки, мы должны их показывать. Это уникальное собрание, позволяющее увидеть, как трансформировались взгляды детей на те или иные события», — подчеркнула президент РАО.
Васильева добавила, что в этих рисунках отражена действительность разных лет.
Между тем в музее в Лобне открыли выставку к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, пишет 360.ru.
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