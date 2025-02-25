Любимова заявила, что мультфильм «Маша и Медведь» очень популярен в исламских странах

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о популярности в исламских странах российского мультфильма «Маша и медведь».

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Как отметила Любимова в беседе с AIF.Ru, у трогательного мультфильма про девочку с покрытой головой и в длинном сарафане и медведя миллиарды просмотров.

Кроме того, по словам министра культуры, «Маша и медведь» не оставляет равнодушными итальянских пап, сербских, арабских и турецких.

Ранее Любимова рассказала, что в 2025 году в России откроется 25 школ креативных индустрий для подростков, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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