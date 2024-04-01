Любимова: Спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокусе» нет

Резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» нет, заявила министр культуры Ольга Любимова. Об этом она рассказала в студии ТАСС в Координационном центре правительства на выставке-форуме «Россия».

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По словам Любимовой, спада посещаемости музеев «не ощутили совсем».

«По концертам бывают случаи — из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются. Существует гибкая система возврата билетов. Зависит от учреждения... от региона, и тем не менее эти правила действуют», — указала глава Минкульта.

Любимова добавила, что возвраты не носят массового характера. Властям не пришлось обсуждать или вводить каких-либо дополнительных нормативных нововведений.

Ранее Ольга Любимова заявила, что Минкульт обсудит с силовыми ведомствами правила проведения в России будущих культурно-массовых мероприятий разного уровня, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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