Любимова сообщила, что россияне отдают предпочтение комедиям и семейному кино
Самой большой популярностью среди российских кинозрителей пользуются анимационные, комедийные, приключенческие и семейные фильмы. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что почти четверть в общем объеме сборов этого года принесли отечественные фильмы в жанре семейного кино. В качестве примера министр напомнила об успехе фильма «Чебурашка», который стал самым кассовым российским фильмом (6,7 млрд рублей).
Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается. По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru