Любимова сообщила, что россияне отдают предпочтение комедиям и семейному кино

Она отметила, что почти четверть в общем объеме сборов этого года принесли отечественные фильмы в жанре семейного кино. В качестве примера министр напомнила об успехе фильма «Чебурашка», который стал самым кассовым российским фильмом (6,7 млрд рублей).

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается. По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров, передает «Радиоточка НСН».

