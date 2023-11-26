Фильм «По щучьему велению» обогнал по сборам «Последнего богатыря»

Фильм режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению» собрал в кинотеатрах более 2,2 миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

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Киносказка обогнала по сборам в прокате фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: повелитель Тьмы» (2,204 миллиарда рублей).

Общие сборы «По щучьему велению» составили 2,219 миллиарда рублей. Картина поднялась на восьмое место в рейтинге самых кассовых в российском прокате.

Фильм «По щучьему велению» стартовал в кинотеатрах в конце октября. Сюжет строится на сказке о Емеле, который поймал говорящую щуку, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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