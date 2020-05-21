Любимова рассказала о сроках возобновления работы музеев и театров

По словам министра, музейные работники начнут готовить помещения, заброшенные в течение двух месяцев. Кроме дезинфекции, в музеях и галереях должна появиться разметка с расстоянием в 1,5-2 метра. Любимова подчеркнула, что о групповом посещении экспозиций задумываться рано: сначала гостей будут запускать из расчета 20 кв. метров на одного человека. Кроме того, Любимова рассказала, что схожие требования могут появиться и в театрах, которые возобновят показ спектаклей осенью. Также министр завявила, что стоимость входных билетов не будет увеличиваться, несмотря на вводимые ограничения.

Любимова отметила, что возраст сотрудников не должен превышать 65 лет, и добавила, что минкульт ищет решение этой проблемы. По данным телеканала, из-за данных ограничений множество пенсионеров, трудящихся в данной отрасли, могут потерять работу.