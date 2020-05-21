Любимова рассказала о сроках возобновления работы музеев и театров
В ряде музеев 1 июня начнут работу сотрудники, однако посетителям вход все еще будет запрещен. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу министерства культуры Ольгу Любимову.
По словам министра, музейные работники начнут готовить помещения, заброшенные в течение двух месяцев. Кроме дезинфекции, в музеях и галереях должна появиться разметка с расстоянием в 1,5-2 метра. Любимова подчеркнула, что о групповом посещении экспозиций задумываться рано: сначала гостей будут запускать из расчета 20 кв. метров на одного человека. Кроме того, Любимова рассказала, что схожие требования могут появиться и в театрах, которые возобновят показ спектаклей осенью. Также министр завявила, что стоимость входных билетов не будет увеличиваться, несмотря на вводимые ограничения.
Любимова отметила, что возраст сотрудников не должен превышать 65 лет, и добавила, что минкульт ищет решение этой проблемы. По данным телеканала, из-за данных ограничений множество пенсионеров, трудящихся в данной отрасли, могут потерять работу.
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