Любимова: покинувшие РФ авторы «Мастера и Маргариты» не получают доход от проката

Покинувшие Россию создатели фильма «Мастера и Маргарита» не получают гонорары от проката картины в кинотеатрах, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».

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«Никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», - сказала глава ведомства.

Ранее стало известно, что режиссер фильма Михаил Локшин публиковал в социальных сетях посты в поддержку Украины. По данным СМИ, снявшую картину продюсерскую компанию «Марс медиа» ограничат в государственном финансировании.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат 25 января. Картина собрала около двух миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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