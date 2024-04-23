Любимова: покинувшие РФ авторы «Мастера и Маргариты» не получают доход от проката

«Никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», - сказала глава ведомства.

Ранее стало известно, что режиссер фильма Михаил Локшин публиковал в социальных сетях посты в поддержку Украины. По данным СМИ, снявшую картину продюсерскую компанию «Марс медиа» ограничат в государственном финансировании.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат 25 января. Картина собрала около двух миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

