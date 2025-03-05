Любимова: объем российского кинопроката вырос на 19% в 2024 году
Объем российского кинопроката вырос на 19% в 2024 году, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщает газета «Культура».
По его словам, в российских кинотеатрах побывали более 127 миллионов зрителей.
Министр напомнила, что раньше большая доля (до 74%) зрительского потока обеспечивалась за счет иностранных фильмов.
«Резкий уход в 2022 году голливудских киностудий пошатнул отрасль, однако уже в 2023 году российское кино стало главным драйвером роста отечественного кинопроката. А в 2024 году рынок вырос еще на 19% — совокупный объем составил 46,4 млрд рублей», — подчеркнула Любимова.
Она также отметила, что объем рынка кинопроката на 78% обеспечен российскими фильмами.
Глава Минкультуры также добавила, что в прошлом году восемь отечественных фильмов преодолели в прокате отметку в 1 млрд рублей сборов, а уже в этом этот список пополнился картинами – «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и «Пророк. История Александра Пушкина».
Ранее министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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