Любимова: Музыканты Большого симфонического оркестра эвакуированы в Азербайджан

Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Продюсер фильма «Трудно быть богом» заявил, что план эвакуации из Ирана продумали заранее

«Все российские артисты эвакуированы из Ирана», - написала Любимова, добавив, что сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана.

Она напомнила, что ранее по такому же маршруту Иран покинула съемочная группа Фёдора Бондарчука.

Любимова поблагодарила российских дипломатов, сотрудников посольств России в Тегеране и Баку, а также власти Азербайджана и Ирана за слаженную и оперативную работу по обеспечению безопасности граждан. Любимова также сообщила, что в знак признательности за оказанную помощь было принято решение провести благодарственный концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.

Ранее продюсер фильма «Трудно быть богом» Теймур Джафаров заявил, что план эвакуации из Ирана продумали заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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