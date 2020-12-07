Лозу обманули мошенники на 11 тысяч рублей
Мошенники обманули музыканта Юрия Лозу на 11 тысяч рублей.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, Лоза заявил в полицию о случившемся еще в сентябре. По его словам, певец собирался снять квартиру в Керчи, которую нашел через интернет. Он перевел деньги на указанный владельцами недвижимости банковский счет в качестве задатка. После того, как 11 тысяч были отправлены, злоумышленники перестали выходить на связь.
По словам источника, 6 декабря по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведется поиск злоумышленников.
В беседе с РЕН ТВ Лоза сообщил, что искал недвижимость для съема на сайте «Квартирка».
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