Лозу обманули мошенники на 11 тысяч рублей

По словам источника, 6 декабря по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведется поиск злоумышленников.

В беседе с РЕН ТВ Лоза сообщил, что искал недвижимость для съема на сайте «Квартирка».

