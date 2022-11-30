Лоза оценил шансы Little Big покорить США

Певец сомневается, что музыканты смогут раскрутиться за рубежом без известных продюсеров и больших денег. Как считает Лоза, американская музыкальная индустрия не страдает от нехватки кадров. Потому у Little Big, тем более сейчас, почти нет шансов построить успешную карьеру за океаном.

Напомним, состав группы Little Big сократился до двух участников. На данный момент Little Big - это основатель и фронтмен Илья Прусикин, а также его возлюбленная Софья Таюрская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

