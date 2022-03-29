Лолита рассказала об огромных тратах звезд
Основные траты артистов связаны с рекламой. Об этом в своем Telegram-канале написала певица Лолита Милявская.
Она отметила, что затраты некоторых исполнителей на рекламу одной песни могут составлять до 500 тысяч рублей. Певица добавила, что в этом случае деньги уходят не только на продвижение на телевидении и радио, но и в социальных сетях.
«Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты вкладываешь», - сказала она.
По словам Лолиты, деньги артистов также уходят на закупку костюмов, музыкального оборудования и оплату работы сотрудников, которых у каждой крупной знаменитости несколько.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против спасения звезд российского шоу-бизнеса от банкротства.
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