Лолита рассказала об огромных тратах звезд

Основные траты артистов связаны с рекламой. Об этом в своем Telegram-канале написала певица Лолита Милявская.

Она отметила, что затраты некоторых исполнителей на рекламу одной песни могут составлять до 500 тысяч рублей. Певица добавила, что в этом случае деньги уходят не только на продвижение на телевидении и радио, но и в социальных сетях.

«Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты вкладываешь», - сказала она.