В Томске отменили концерт Лолиты

Певица Лолита Милявская заявила об отмене своего концерта в Томске. Об этом артистка сообщила в Telegram-канале.

«Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром», — рассказала Лолита.

Концерт должен был состояться 13 февраля. По словам певицы, мероприятие отменили из-за неоплаченной аренды. При этом Лолита утверждает, что платежи были выполнены.

Между тем певец Брайан Адамс отменил свой концерт в австралийском Перте из-за засорившейся канализации: сточные воды начали выливаться на улицах, и вход на площадку, где должно было пройти выступление, признали небезопасным, сообщает РЕН ТВ.

