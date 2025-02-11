В Томске отменили концерт Лолиты
Певица Лолита Милявская заявила об отмене своего концерта в Томске. Об этом артистка сообщила в Telegram-канале.
«Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром», — рассказала Лолита.
Концерт должен был состояться 13 февраля. По словам певицы, мероприятие отменили из-за неоплаченной аренды. При этом Лолита утверждает, что платежи были выполнены.
Между тем певец Брайан Адамс отменил свой концерт в австралийском Перте из-за засорившейся канализации: сточные воды начали выливаться на улицах, и вход на площадку, где должно было пройти выступление, признали небезопасным, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России 42% работодателей положительно относятся к служебным романам
- Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Кэмп-Хилл в США
- СМИ: Сергей Белоголовцев отменил спектакли после инсульта
- В порту Ейска зафиксировали загрязнение акватории зерновой пылью
- Мэр Магадана Гришан подал в отставку
- Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о болезни
- Господдержка молочной отрасли по итогам 2024 года выросла почти на треть
- В Марий Эл задержали основателя компании iSpring Юрия Ускова
- В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы
- Пожар на промпредприятии в Саратове потушен после атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru