Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом

Ранее стало известно, что МВД России по Москве проверяет Лию Ахеджакову по статье о дискредитации российских Вооруженных сил. Отмечалось, что в Бремене проходил спектакль с участие артистки. Она вышла на сцену с флагом Украины.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор сунул этот флаг, когда подавали цветы. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик, а это оказался флаг. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – сказала Ахеджакова.

Ранее стало известно, что Басманный суд столицы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

