Little Big презентовала песню для Евровидения

Группа из Санкт-Петербурга Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире НСН назвал выбор группы на «Евровидение» прекрасным. По его словам, это один из самых ярких на сегодняшний день коллективов. Продюсер заявил, что у группы «есть шанс притащить "Евровидение" за уши в Россию».

