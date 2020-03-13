Little Big презентовала песню для Евровидения
Группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» презентовала песню, которую исполнит от России на музыкальном международном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости.
Ну ловите! #LittleBig представили песню для «Евровидения» #Eurovision2020, если его, конечно, тоже не отменят pic.twitter.com/3kRwTAXzQE— Алексей Соков (@alexeysokov) March 12, 2020
Группа из Санкт-Петербурга Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире НСН назвал выбор группы на «Евровидение» прекрасным. По его словам, это один из самых ярких на сегодняшний день коллективов. Продюсер заявил, что у группы «есть шанс притащить "Евровидение" за уши в Россию».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Американская биржа показала рекордное падение с 1987 года
- Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки российских истребителей из-за давления США
- Чехия временно прекратит выдачу шенгенских виз
- США внесли в «черный список» швейцарскую дочку «Роснефти»
- Число заражённых коронавирусом в России возросло за сутки