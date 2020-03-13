Little Big презентовала песню для Евровидения

Группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» презентовала песню, которую исполнит от России на музыкальном международном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости.

Группа из Санкт-Петербурга Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире НСН назвал выбор группы на «Евровидение» прекрасным. По его словам, это один из самых ярких на сегодняшний день коллективов. Продюсер заявил, что у группы «есть шанс притащить "Евровидение" за уши в Россию».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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