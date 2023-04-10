Литфонд выставил на аукцион неизвестную работу Блинова «Святой пророк и царь Давид»
Уникальная и ранее неизвестная работа художника и книгописца Ивана Блинова «Святой пророк и царь Давид» выставлена на аукцион Литфонда. Стартовая цена – 1 рубль.
Рисунок к Следованной псалтыри в стиле XVII века выполнена пером, тушью и с использованием золочения. Работа датирована 1924 годом.
Практически все известные работы Ивана Блинова хранятся: Государственном Историческом музее, Российской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке.
Аукцион будет проводиться в рамках Important Sale: живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства музейного уровня. На аукцион также будут выставлены работы Пикассо, Поленова, Бенуа, Крымова, Кузнецова.
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