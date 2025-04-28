«Киностудия имени Кира Булычева» получила премию Global Innovator 2025

Президент «Киностудии имени Кира Булычева» Эльбор Чернов получил премию Global Innovator 2025 в номинации «Инновации в киноиндустрии».

Михалков: Лучший фильм «Бриллиантовой бабочки» получит миллион долларов

По словам генерального продюсера «Центра развития киноиндустрии «Киностудия им. Кира Булычева» Дмитрия Белосохова, кино является не только искусством, но и бизнес-процессом. Он заявил, что такие премии подтверждают, что киностудия на правильном пути роста во всех направления.

Торжественная церемония награждения Федеральной премии Global Innovator 2025 состоялась Технопарке «Сколково».

Ранее председатель Союза кинематографистов России, инициатор создания Евразийской академии кинематографических искусств Никита Михалков заявил спецкору НСН, что лучший фильм кинопремии «Бриллиантовая бабочка» получит эквивалент одному миллиону долларов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:КиноНаграда

Горячие новости

Все новости

партнеры