Lionsgate анонсировала новый фильм по «Голодным играм»

Отмечается, что новый приквел станет экранизацией нового романа автора вселенной Сьюзен Коллинз. Речь идёт о книге «Восход на Жатве», которая появится в продаже 18 марта 2025 года.

Главным героем новой истории станет Хеймитч Эбернети из Дистрикта 12, которого в оригинальном цикле сыграл Вуди Харрельсон. События развернутся в Панеме за 24 года до приключений Китнисс Эвердин, во время проведения 50-х Голодных игр.

Ранее в СМИ появилась информация, что кинорежиссёр Мартин Скорсезе намерен снять байопик о музыканте и артисте Фрэнке Синатре, на роль второй жены которого планируют пригласить звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

