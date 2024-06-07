Lionsgate анонсировала новый фильм по «Голодным играм»
Кинокомпания Lionsgate объявила, о намерении выпустить ещё один фильм по вселенной «Голодных игр». Как пишет Variety, премьера новой ленты намечена на 20 ноября 2026 года.
Отмечается, что новый приквел станет экранизацией нового романа автора вселенной Сьюзен Коллинз. Речь идёт о книге «Восход на Жатве», которая появится в продаже 18 марта 2025 года.
Главным героем новой истории станет Хеймитч Эбернети из Дистрикта 12, которого в оригинальном цикле сыграл Вуди Харрельсон. События развернутся в Панеме за 24 года до приключений Китнисс Эвердин, во время проведения 50-х Голодных игр.
Ранее в СМИ появилась информация, что кинорежиссёр Мартин Скорсезе намерен снять байопик о музыканте и артисте Фрэнке Синатре, на роль второй жены которого планируют пригласить звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru