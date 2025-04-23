Швыдкой назвал грабежом передачу скифского золота в частные коллекции
23 апреля 202511:14
Попадание скифского золота в частные коллекции дискредитирует правосудие Нидерландов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.
Он назвал решение голландского суда о передаче скифского золота Украине не чем иным, как грабежом.
«Это недопустимо ни в каком правовом пространстве», - подчеркнул Швыдкой.
Ранее стало известно, что скифское золото доставили на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru