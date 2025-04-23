Швыдкой назвал грабежом передачу скифского золота в частные коллекции

Попадание скифского золота в частные коллекции дискредитирует правосудие Нидерландов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

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Он назвал решение голландского суда о передаче скифского золота Украине не чем иным, как грабежом.

«Это недопустимо ни в каком правовом пространстве», - подчеркнул Швыдкой.

Ранее стало известно, что скифское золото доставили на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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