Лидию Федосееву-Шукшину сдали в дом престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина теперь будет проживать в центре реабилитации для пожилых людей, сообщает «Собеседник». Знаменитую актрису туда поместила младшая дочь Ольга. По ее словам, в последнее время мать заметно сдала и пребывает уже не в лучшей форме. Ольга также объяснила помещение престарелой женщины в пансионат необходимостью постоянного наблюдения за её здоровьем. В этом же заведении для престарелых, как отметила её дочь, работают профессионалы своего дела, там предусмотрен целый комплекс развлечений, танцы и библиотека.

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«Сейчас мама уже чувствует себя комфортно на новом месте, хотя ещё пару-тройку дней она пробудет в карантинном режиме, затем ей займутся врачи-реабилитологи», — пояснила Ольга Шукшина.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей», как Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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