Лидию Федосееву-Шукшину сдали в дом престарелых

«Сейчас мама уже чувствует себя комфортно на новом месте, хотя ещё пару-тройку дней она пробудет в карантинном режиме, затем ей займутся врачи-реабилитологи», — пояснила Ольга Шукшина.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей», как Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры.

