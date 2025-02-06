Лидер «Миража» заявил, что «Интервидение» должно быть альтернативой «Евровидению»

В беседе с «Газетой.Ru» он также уточнил, что готов поддержать проведение «Интервидения», если событие будет альтернативой «Евровидению» и иным телевизионным конкурсам.

Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса, который станет аналогом европейского «Евровидения», назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Дата проведения в документе не установлена.

Как рассказал «Радиоточке НСН» продюсер Иосиф Пригожин, конкурс «Интервидение» может стать для России культурным мостом к миру, потому к участию в нем стоит пригласить всех желающих без разделения на артистов дружественных и недружественных стран.

