Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд появился в новом фрагменте фильма «Чаща»

В Сети представили премьеру нового отрывка вестерн-триллера «Чаща», в съемках которой принял участие фронтмен американской трэш-метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд.

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Так, в новом видео музыкант появляется в роли шерифа.

По сюжету фильма, охотника за головами нанимают, чтобы найти женщину, похищенную жестоким убийцей.

Ранее в Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kreepin Deth
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