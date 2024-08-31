Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд появился в новом фрагменте фильма «Чаща»
31 августа 202419:33
В Сети представили премьеру нового отрывка вестерн-триллера «Чаща», в съемках которой принял участие фронтмен американской трэш-метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд.
Так, в новом видео музыкант появляется в роли шерифа.
По сюжету фильма, охотника за головами нанимают, чтобы найти женщину, похищенную жестоким убийцей.
Ранее в Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru