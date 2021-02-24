Лидер группы «Пилот» выпустит «Библию для атеистов»

Книга лидера группы «Пилот» Ильи Кнабенгофа «Кодекс человека» выйдет в свет 26 марта 2021 года.

В ней содержатся разделы знания о мироустройстве, о науке взаимоотношений, о семейной психологии и воспитании детей, медицине, разных уровнях предназначения человека в этом мире и многое другое, сообщили в пресс-службе музыканта.

По словам представителей группы «Пилот», книга не является ни эзотерической, ни религиозной, но описанное в ней опирается на здравый смысл, чистую совесть, причинно-следственные связи и научный подход.

Сам Кнабенгоф называет свою книгу не иначе как «Библией для атеистов», поскольку она, как утверждает артист, предназначена, в первую очередь, для людей с пытливым умом, наблюдательностью, научным, а не религиозным мышлением.



