Лидер группы «Пилот» поспорил с Общественной палатой из-за выходного

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения Дня здорового образа жизни. По мнению Хамзаева, новый праздник нужно сделать выходным днем, так как в России спорт и здоровый образ жизни стали элементами национальной идеи.

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в интервью НСН с этой идеей не согласился. По его мнению, любой выходной день в России используется далеко не с пользой для здоровья.

«Друзья мои, видимо, вы не очень понимаете культуру Российской Федерации. Если вы какой-то день в России объявляете выходным, то очень сомнительно, что подавляющая часть население проведет его с пользой для своего здоровья. Мне, кажется, это будет лишний повод для того, чтобы опрокинуть стакан и всячески свое здоровье усугубить», - сказал НСН музыкант.

Датой нового выходного и праздничного дня может стать 7 апреля. Соответствующее письмо руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

