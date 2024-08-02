Лидер группы «Мираж» об открытии Олимпиады в Париже: «Хотелось отвести глаза»

Горбашов признался, что открытие Игр, которое показали французы, – «настоящий треш». По его словам, он видел разное открытие Олимпиад, в том числе открытие Олимпийских игр в России в 2014 году, по его мнению, выглядело «дорого и беспонтово», однако, когда он увидел открытие Игр в Париже – ему захотелось «отвести глаза» от экрана.

Горбашов отметил, что самое трогательное открытие Олимпийских игр было в 1980 году в Москве. Тогда, по его словам, все люди на стадионе «рыдали», когда смотрели на улетающего мишку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли смотрел открытие Олимпийских игр в Париже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

