Лидер группы «Мираж» об открытии Олимпиады в Париже: «Хотелось отвести глаза»
Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что ему было «стыдно» смотреть на открытие Олимпийских игр в Париже. Его слова приводит «Газета.Ru».
Горбашов признался, что открытие Игр, которое показали французы, – «настоящий треш». По его словам, он видел разное открытие Олимпиад, в том числе открытие Олимпийских игр в России в 2014 году, по его мнению, выглядело «дорого и беспонтово», однако, когда он увидел открытие Игр в Париже – ему захотелось «отвести глаза» от экрана.
Горбашов отметил, что самое трогательное открытие Олимпийских игр было в 1980 году в Москве. Тогда, по его словам, все люди на стадионе «рыдали», когда смотрели на улетающего мишку.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли смотрел открытие Олимпийских игр в Париже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студия Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне»
- Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
- NEWS.ru учредил Премию имени погибшего военкора Никиты Цицаги
- СМИ: В Москве захотели запретить электросамокаты в пределах Садового кольца
- Лидер группы «Мираж» об открытии Олимпиады в Париже: «Хотелось отвести глаза»
- Песков: Путин потребовал обменивать, а не выдавать осужденных американцев
- Песков: Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ
- В Польше экоактивисты заблокировали въезд на концерт Тейлор Свифт
- СМИ: Американский журналист Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина
- В Донецке шесть человек пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru