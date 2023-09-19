Лидер группы «Чайф» Шахрин назвал Артемия Троицкого чмом

Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин в интервью Youtube-каналу «Татарка FM» назвал музыкального критика Артемия Троицкого (признан иноагентом) чмом.

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«Слушайте, Артемий Троицкий, сейчас уже можно сказать, ну то еще чмо, на самом деле. Ну реальное чмо. Мажор из мажоров, за что ни возьмется – все просрет. Что бы он ни делал, начиная от журнала «Playboy», ничего не смог поднять. Поэтому для меня он совершенно не авторитет. Что касается музыкальной критики, я ее тоже никогда не воспринимал», - сказал Шахрин.

Говоря о методах работы Троицкого, Шахрин заявил, что у него всегда было ощущение, что критик работал «на два стола» - в один он складывал положительную рецензию, в другой - отрицательную.

«А через время скажет: а я говорил! Так что это даже льстит, что я ему не нравлюсь», - признался Шахрин.

Ранее солист Placebo Брайан Молко на концерте в Турине назвал премьера Италии «расисткой и нацисткой»,, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир ШахринАртемий ТроицкийЧайф

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