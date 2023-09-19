Лидер группы «Чайф» Шахрин назвал Артемия Троицкого чмом
19 сентября 202311:12
Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин в интервью Youtube-каналу «Татарка FM» назвал музыкального критика Артемия Троицкого (признан иноагентом) чмом.
«Слушайте, Артемий Троицкий, сейчас уже можно сказать, ну то еще чмо, на самом деле. Ну реальное чмо. Мажор из мажоров, за что ни возьмется – все просрет. Что бы он ни делал, начиная от журнала «Playboy», ничего не смог поднять. Поэтому для меня он совершенно не авторитет. Что касается музыкальной критики, я ее тоже никогда не воспринимал», - сказал Шахрин.
Говоря о методах работы Троицкого, Шахрин заявил, что у него всегда было ощущение, что критик работал «на два стола» - в один он складывал положительную рецензию, в другой - отрицательную.
«А через время скажет: а я говорил! Так что это даже льстит, что я ему не нравлюсь», - признался Шахрин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru