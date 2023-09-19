Лидер группы «Чайф» Шахрин назвал Артемия Троицкого чмом

«Слушайте, Артемий Троицкий, сейчас уже можно сказать, ну то еще чмо, на самом деле. Ну реальное чмо. Мажор из мажоров, за что ни возьмется – все просрет. Что бы он ни делал, начиная от журнала «Playboy», ничего не смог поднять. Поэтому для меня он совершенно не авторитет. Что касается музыкальной критики, я ее тоже никогда не воспринимал», - сказал Шахрин.

Говоря о методах работы Троицкого, Шахрин заявил, что у него всегда было ощущение, что критик работал «на два стола» - в один он складывал положительную рецензию, в другой - отрицательную.

«А через время скажет: а я говорил! Так что это даже льстит, что я ему не нравлюсь», - признался Шахрин.

Ранее солист Placebo Брайан Молко на концерте в Турине назвал премьера Италии «расисткой и нацисткой»,, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».