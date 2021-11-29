Градский перед смертью успел жениться на Марине Коташенко

В неофициальном браке Градский и Коташенко прожили 17 лет. У супругов родилось двое сыновей: Александр и Иван. По словам источника, композитор не хотел узаконивать брак. Однако после того, как осенью у Градского начались серьёзные проблемы со здоровьем, он решился пойти ЗАГС.

У Александра осталось ещё двое детей от двух предыдущих отношений: 40-лений сын Даниил и 35-летняя дочь Мария.

Градский умер 28 ноября от инсульта. Перед этим, в сентябре артист перенёс коронавирус. Композитору было 72 года.

