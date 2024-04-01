«Летучий корабль» вновь возглавил российский прокат в уикенд

В минувший уикенд музыкальная фэнтезийная лента заработала 258 млн рублей. Фильм «Летучий корабль» вышел на экраны 21 марта, в нем снимались Ксения Трейстер, Александр Метелкин, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Федор Добронравов и другие, пишет RT. Общие сборы картины достигли 626,8 млн.

Кроме того, в число самых популярных фильмов в кинопрокате вошли «Годзилла и Конг: Новая империя» Адама Вингарда, собравший 91 млн рублей (без России и Белоруссии), «Ненормальный» Ильи Маланина (42 млн), «Онегин» Сарика Андреасяна (40,4 млн, всего — 727 млн). Замыкает топ-5 лидеров проката анимационный фильм «Кунг-фу панда 4», который заработал 24,7 млн рублей (без РФ и Белоруссии, общие сборы — 422 млн).

