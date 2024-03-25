«Летучий корабль» стал лидером российского кинопроката в уикенд

За 21–24 марта музыкальная фэнтезийная лента собрала 238,5 млн рублей. Фильм вышел на экраны 21 марта, в нем снимались Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, отмечает телеканал «360».

Вторым в списке самых популярных фильмов уикенда стал мультфильм «Кунг-фу панда-4», который без учета России и Белоруссии заработал в прокате 69,5 млн рублей (всего — 369,4 млн). Также в число лидеров кинопроката вошла картина Сарика Андреасяна «Онегин» со сборами 49,3 млн рублей (всего — 663,3 млн).

Кроме того, одними из самых популярных фильмов уикенда (без учета РФ и Белоруссии) стали фантастическая комедийная лента Гила Кинана «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», заработавшая 37 млн рублей, и научно-фантастическая картина Дени Вильнева «Дюна: часть вторая» со сборами 28,5 млн (всего — 298,2 млн).

