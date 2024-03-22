Фильм «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина собрала 44 млн рублей в первый день проката. Издание предполагает, что за первые выходные проката «Летучий корабль» соберет около 450-470 млн рублей.

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Ранее в Москве прошла закрытая премьера фильма, который вышел на широкие экраны 21 марта.

Фильмы «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Лед 3» с большой вероятностью соберут больше миллиарда рублей в российском прокате, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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