Фильм «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Картина собрала 44 млн рублей в первый день проката. Издание предполагает, что за первые выходные проката «Летучий корабль» соберет около 450-470 млн рублей.
Ранее в Москве прошла закрытая премьера фильма, который вышел на широкие экраны 21 марта.
Фильмы «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Лед 3» с большой вероятностью соберут больше миллиарда рублей в российском прокате, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев «Радиоточке НСН».
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