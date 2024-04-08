«Летучий корабль» стал лидером проката в России третий уикенд подряд

Фильм «Летучий корабль» в третий раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам уикенда. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

«Отток зрителей»: Кинотеатры не ждут миллиарда от «Летучего корабля» и «Онегина»

За 4-7 апреля картина Ильи Учителя собрала 137,8 млн рублей, всего с начала проката — 804,2 млн. Неделей ранее сборы картины за уикенд составляли 258 млн рублей, напоминает телеканал «360».

Кроме того, в число лидеров проката вошли фильм Адама Вингарда «Годзилла и Конг: Новая империя» (без России и Белоруссии) со сборами 41,8 млн рублей (всего — 154,7 млн), собравшая 38,3 млн приключенческая драма Саймона Селлана Джоунса «Артур, ты король», вестерн Андрея Богатырева «Золото Умальты» со сборами 30,6 млн.

Замыкает топ самых популярных фильмов уикенда картина Сарика Андреасяна «Онегин», заработавшая 22,9 млн рублей (общие сборы — 760,5 млн).

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ФОТО: РИА Новости
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