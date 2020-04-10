Лещенко объяснил свое здоровье генетической предрасположенностью

Народный артист РСФСР Лев Лещенко объяснил свое хорошую здоровую форму генетической предрасположенностью. Об этом он заявил в интервью «МИР 24».

«Это, конечно (не люблю такие слова), генетическая предрасположенность. Мама, папа. Батюшка дожил до ста лет, полгода не дожил», - сказал певец, отметив, что его дедушка также является долгожителем.

Кроме того, Лещенко отметил, что хорошо выглядеть и держать себя в форме обязывает его работа. «Кому нужен больной немощный человек на сцене?» - комментирует он.

Напомним, 78-летний Лещенко вместе с супругой переболел коронавирусной инфекцией. Они были госпитализированы после возвращения из США, когда их состояние ухудшилось. Оба прошли лечение и выписались из больницы.

