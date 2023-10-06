Лепс и Чичерина спели про великих россиян

Автором текста, в котором перечисляются писатели, поэты, учёные, режиссеры, космонавты и военачальники, является поэт, ведущий программы «Свои» Влад Маленко.

В частности, в песне упоминаются такие выдающиеся личности, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Дмитрий Менделеев, Пётр Столыпин, Константин Станиславский, Владимир Высоцкий, Василий Шукшин, Константин Рокоссовский, Юрий Гагарин, Георгий Жуков, Сергей Королёв и другие.

Вспомнили также тех, кто подвергся гонениям со стороны советского правительства, например, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.

Ранее Григорий Лепс выпустил 16-й студийный альбом под названием «Завтра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

