Лепс и Чичерина спели про великих россиян
Григорий Лепс и Юлия Чичерина представили песню «Русские маяки», посвящённую великим россиянам, а также гражданам СССР.
Автором текста, в котором перечисляются писатели, поэты, учёные, режиссеры, космонавты и военачальники, является поэт, ведущий программы «Свои» Влад Маленко.
В частности, в песне упоминаются такие выдающиеся личности, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Дмитрий Менделеев, Пётр Столыпин, Константин Станиславский, Владимир Высоцкий, Василий Шукшин, Константин Рокоссовский, Юрий Гагарин, Георгий Жуков, Сергей Королёв и другие.
Вспомнили также тех, кто подвергся гонениям со стороны советского правительства, например, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.
Ранее Григорий Лепс выпустил 16-й студийный альбом под названием «Завтра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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