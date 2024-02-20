«Подумайте, что спрашиваете»: Якубович раздраженно ответил на вопрос журналиста
Телеведущий Леонид Якубович резко отреагировал на вопрос журналиста, который спросил его о друзьях, сообщила газета «Вечерняя Москва».
Якубович побывал на премьере фильма «Командир». После просмотра картины телеведущий ответил на вопросы журналистов.
Представитель прессы поинтересовался, что для Якубовича значит патриотизм. Артист ответил, что для него это друзья, ставшие членами его семьи. После этого журналист уточнил, какими качествами обладают близкие люди телеведущего.
«Сами подумайте, что вы спрашиваете», - сказал Якубович.
Ранее ведущий «Поля чудес» назвал москвичей «зажравшимися». По его словам, приезжие добиваются успеха чаще, чем коренные жители столицы, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Подумайте, что спрашиваете»: Якубович раздраженно ответил на вопрос журналиста
- NYT: испанская полиция подтвердила смерть перебежчика Кузьминова
- Театр сатиры полностью восстановил работу после пожара
- Белый дом: США введут санкции против российского ОПК и источников доходов
- Нутрициолог предупредила об опасности злоупотребления чаепитиями
- Сбер подтвердил перечень изъятых из продажи книг с ЛГБТ
- Блинкен призвал сотрудников Госдепа отказаться от слов «мама» и «папа»
- В Одессе уволили таксиста за просмотр российских сериалов
- Запад потребовал от Киева перечень целей в РФ с обоснованием
- Пушилин: восстановление Авдеевки начнется после полной зачистки города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru