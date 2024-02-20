«Подумайте, что спрашиваете»: Якубович раздраженно ответил на вопрос журналиста

Якубович побывал на премьере фильма «Командир». После просмотра картины телеведущий ответил на вопросы журналистов.

Представитель прессы поинтересовался, что для Якубовича значит патриотизм. Артист ответил, что для него это друзья, ставшие членами его семьи. После этого журналист уточнил, какими качествами обладают близкие люди телеведущего.

«Сами подумайте, что вы спрашиваете», - сказал Якубович.

Ранее ведущий «Поля чудес» назвал москвичей «зажравшимися». По его словам, приезжие добиваются успеха чаще, чем коренные жители столицы, отмечает «Радиоточка НСН».

