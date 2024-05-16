Телеведущая Боня рассказала, как ее отменили в Европе

Российская модель и телеведущая Виктория Боня рассказала, что европейские партнеры разорвали с ней рекламные контракты после начала специальной военной операции. Этим она поделилась в интервью «NEWS.ru».

Она рассказала, что у нее был контракт с аэропортом Ниццы, запланированное сотрудничество с журналами Forbes Monaco, Forbes France а также компанией по производству часов, однако партнеры все отменили, так как она русская.

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Сегодня теледива сама отказывается от сотрудничества с европейскими компаниями, которые стали снова приглашать ее на мероприятия. По словам Бони, для нее это уже «дело принципа и чести» быть со своей страной в такое непростое время.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН рассказал, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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