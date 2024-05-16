Телеведущая Боня рассказала, как ее отменили в Европе

Российская модель и телеведущая Виктория Боня рассказала, что европейские партнеры разорвали с ней рекламные контракты после начала специальной военной операции. Этим она поделилась в интервью «NEWS.ru».

Она рассказала, что у нее был контракт с аэропортом Ниццы, запланированное сотрудничество с журналами Forbes Monaco, Forbes France а также компанией по производству часов, однако партнеры все отменили, так как она русская.