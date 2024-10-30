Леонид Каневский озвучил книжный сериал «Дело Достоевского»

В России создали книжный сериал в жаре тру-крайм «Дело Достоевского», рассказывающий о реальных преступлениях, повлиявших на тексты знаменитого писателя, сообщили НСН в пресс-службе сервиса «Яндекс Книги».

Озвучивают сериал актер и телеведущий Леонид Каневский а также блогер Саша Сулим, которая рассказывает на своем YouTube-канале о маньяках и серийных убийцах.

Не те аллюзии и интонации: Кинокритик Шпагин допустил запрет «Преступления и наказания»

«Дело Достоевского» уже стартовало в сервисе «Яндекс Книги». В книжном сериале пять эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

26 октября на «Кинопоиске» должен был выйти сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», однако сроки премьеры несколько раз сдвигались. 29 октября сериал вновь не вышел, после чего в онлайн-кинотеатре пояснили, что его выход «переносится, но не отменяется».

Киновед и кинокритик Александр Шпагин допустил в этой связи в беседе с «Радиоточкой НСН», что в новой экранизации «Преступления и наказания» могли найти «аллюзии и неправильные интонации» и попросили вырезать спорные сцены.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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