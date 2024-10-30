Леонид Каневский озвучил книжный сериал «Дело Достоевского»
В России создали книжный сериал в жаре тру-крайм «Дело Достоевского», рассказывающий о реальных преступлениях, повлиявших на тексты знаменитого писателя, сообщили НСН в пресс-службе сервиса «Яндекс Книги».
Озвучивают сериал актер и телеведущий Леонид Каневский а также блогер Саша Сулим, которая рассказывает на своем YouTube-канале о маньяках и серийных убийцах.
«Дело Достоевского» уже стартовало в сервисе «Яндекс Книги». В книжном сериале пять эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.
26 октября на «Кинопоиске» должен был выйти сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», однако сроки премьеры несколько раз сдвигались. 29 октября сериал вновь не вышел, после чего в онлайн-кинотеатре пояснили, что его выход «переносится, но не отменяется».
Киновед и кинокритик Александр Шпагин допустил в этой связи в беседе с «Радиоточкой НСН», что в новой экранизации «Преступления и наказания» могли найти «аллюзии и неправильные интонации» и попросили вырезать спорные сцены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз
- В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения
- Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше
- Российский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж
- Кадыров: Удар по генштабу ВСУ стал возмездием за атаку в Гудермесе
- Ефимов: Многофункциональный комплекс построят на северо-западе Москвы
- Эксперты оценили влияние реорганизации территорий на развитие районов
- Ефимов: Детский сад и школу построят в Коммунарке
- Группа Pet Shop Boys решила отметить юбилей выпуском чайного сервиза
- Ефимов: В Обручевском районе появится новый бульвар по программе КРТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru