Леонид Каневский озвучил книжный сериал «Дело Достоевского»

«Дело Достоевского» уже стартовало в сервисе «Яндекс Книги». В книжном сериале пять эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

26 октября на «Кинопоиске» должен был выйти сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», однако сроки премьеры несколько раз сдвигались. 29 октября сериал вновь не вышел, после чего в онлайн-кинотеатре пояснили, что его выход «переносится, но не отменяется».

Киновед и кинокритик Александр Шпагин допустил в этой связи в беседе с «Радиоточкой НСН», что в новой экранизации «Преступления и наказания» могли найти «аллюзии и неправильные интонации» и попросили вырезать спорные сцены.

