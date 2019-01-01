Лента «Мстители: Финал» заработала 99,5% всех киносборов в России за день

В день премьеры – 29 апреля – фильм «Мстители: Финал» посмотрели 98% посетителей всех кинотеатров России. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на данные государственной системы учёта продаж билетов.

Общие сборы картины составили 487 млн рублей, более 300 млн рублей пришлось на предпродажу билетов.

Между тем, фильм «Мстители. Финал» бьет рекорды и на мировом кинорынке. На территории Соединенных Штатов за первые выходные было собрано более 356 миллионов долларов, а мировые сборы составили 1,222 миллиарда долларов.

По прогнозам RT, последний фильм саги может стать самым кассовым за всю историю кинематографа, и побить рекорд, принадлежащий фильму Джеймса Кэмерона «Аватар».

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов заявил НСН, что образ супергероя близок жителю любой страны, независимо от ее культуры. Этим он объясняет интерес зрителей к франшизе «Мстители» и ее высоким кассовым сборам.

По мнению эксперта, создать российский аналог кинолент о супергероях можно, но для этого необходимо снять его в Голливуде.



