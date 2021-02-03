Леди Гага записала новый альбом

В 2016 году у Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера. На счету Беннетта 18 премий «Грэмми», а в 1995 его «MTV Unplagged» назвали «лучшим альбомом года», сообщает РИА «Новости».

В 2019 году пост певицы Леди Гаги в Instagram собрaл рекордное число комментaриев из-зa флешмобa в поддержку российской топ-модели, уроженки Челябинской облaсти Ирины Шейк. Под зaписью aртистки в соцсети остaвлено более 430 тысяч комментaриев.

