Леди Гага записала новый альбом

Американская исполнительница Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, пишет Variety.

Релиз запланирован на весну текущего года. Это будет продолжение их совместной работы над пластинкой «Cheek to Cheek», которая появилась в магазинах в 2014 году и имела большой успех.

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В 2016 году у Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера. На счету Беннетта 18 премий «Грэмми», а в 1995 его «MTV Unplagged» назвали «лучшим альбомом года», сообщает РИА «Новости».

В 2019 году пост певицы Леди Гаги в Instagram собрaл рекордное число комментaриев из-зa флешмобa в поддержку российской топ-модели, уроженки Челябинской облaсти Ирины Шейк. Под зaписью aртистки в соцсети остaвлено более 430 тысяч комментaриев.

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