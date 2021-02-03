Леди Гага записала новый альбом
Американская исполнительница Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, пишет Variety.
Релиз запланирован на весну текущего года. Это будет продолжение их совместной работы над пластинкой «Cheek to Cheek», которая появилась в магазинах в 2014 году и имела большой успех.
В 2016 году у Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера. На счету Беннетта 18 премий «Грэмми», а в 1995 его «MTV Unplagged» назвали «лучшим альбомом года», сообщает РИА «Новости».
В 2019 году пост певицы Леди Гаги в Instagram собрaл рекордное число комментaриев из-зa флешмобa в поддержку российской топ-модели, уроженки Челябинской облaсти Ирины Шейк. Под зaписью aртистки в соцсети остaвлено более 430 тысяч комментaриев.
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