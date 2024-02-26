«Лед 3» вновь возглавил кинопрокат в прошедший уикенд
Лидером кинопроката по итогам прошедшего уикенда во второй раз стал фильм «Лед 3» режиссера Юрия Хмельницкого. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
За 22–25 февраля картина заработала 462,5 млн рублей. Общие сборы спортивной мелодрамы с начала проката составляют 1,3 млрд рублей.
Вторым в списке лидеров проката в минувший уикенд стал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 191,5 млн рублей, сборы ленты по мотивам романа Михаила Булгакова превысили 2 млрд рублей и составили 2,04 млрд.
В число самых популярных фильмов 22–25 февраля также вошли драма Александра Гурьянова и Тимура Хвана «Командир» (94 млн рублей) и хоррор Альберто Корредора «Нечисть» (49,5 млн). Замыкает пятерку лидеров музыкальный фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты», заработавший 42,5 млн рублей. При этом общие сборы картины превысили 3 млрд рублей и достигли 3,03 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru