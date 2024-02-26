«Лед 3» вновь возглавил кинопрокат в прошедший уикенд

За 22–25 февраля картина заработала 462,5 млн рублей. Общие сборы спортивной мелодрамы с начала проката составляют 1,3 млрд рублей.

Вторым в списке лидеров проката в минувший уикенд стал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 191,5 млн рублей, сборы ленты по мотивам романа Михаила Булгакова превысили 2 млрд рублей и составили 2,04 млрд.

В число самых популярных фильмов 22–25 февраля также вошли драма Александра Гурьянова и Тимура Хвана «Командир» (94 млн рублей) и хоррор Альберто Корредора «Нечисть» (49,5 млн). Замыкает пятерку лидеров музыкальный фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты», заработавший 42,5 млн рублей. При этом общие сборы картины превысили 3 млрд рублей и достигли 3,03 млрд.

