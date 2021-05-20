Лазарев заявил, что снова выступит на «Евровидении»

Российский исполнитель Сергей Лазарев, который дважды представлял РФ на «Евровидении», высказался о песне Манижи, которая прошла в финал состязания, сообщает РИА Новости.

Сергей Лазарев предрек проигрыш Манижи на «Евровидении-2021»

По его словам, это «микс фолка, поп-музыки и рока». По словам Лазарева, композиция получилась необычной. Также он заявил о готовности выступить на этом музыкальном конкурсе вновь, вспомнив поговорку о том, что «Бог любит троицу».

Ранее Лазарев говорил, что Манижа получит на «Евровидении-2021» заведомо меньше баллов из-за того, что исполняет конкурсную песню на русском языке

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:ЕвровидениеСергей Лазарев
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