Лауреат «Оскара» Тим Макговерн умер в 68 лет
Лауреат премии «Оскар» за спецэффекты к фильму «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером Тим Макговерн умер на 69-м году жизни, сообщил портал THR.
Артист скончался во сне. Причина ухода из жизни не названа.
Макговерн родился в 1955 году в штате Иллинойс. В кино дебютировал в 1982 году. Артист считается пионером в использовании цифровых спецэффектов в кинематографе.
На счету Макговерна более 30 проектов, включая «Вспомнить все», «Эквилибриум», «Дюнкерк», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и других.
Накануне стало известно о смерти американского актера Луиса Госсетта-младшего на 88-м году жизни. Артист получил «Оскар» в 1983 году за роль второго плана в фильме «Офицер и джентльмен», отмечает «Радиоточка НСН».
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