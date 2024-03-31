Лауреат «Оскара» Тим Макговерн умер в 68 лет

Артист скончался во сне. Причина ухода из жизни не названа.

Макговерн родился в 1955 году в штате Иллинойс. В кино дебютировал в 1982 году. Артист считается пионером в использовании цифровых спецэффектов в кинематографе.

На счету Макговерна более 30 проектов, включая «Вспомнить все», «Эквилибриум», «Дюнкерк», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и других.

Накануне стало известно о смерти американского актера Луиса Госсетта-младшего на 88-м году жизни. Артист получил «Оскар» в 1983 году за роль второго плана в фильме «Офицер и джентльмен», отмечает «Радиоточка НСН».

