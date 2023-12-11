Лауреат Нобелевской премии по литературе совершил ошибку в слове «литература»

На опубликованном фото норвежец написал слово с одной буквой «t» (по-норвежски litteratur) вместо двух. В письме газете он отметил, что допустил ошибку, обосновав ее спешной, и признался, что «хорошо знает», как на его языке пишется слово. Он отметил, что возможно, причиной «конфуза» стало смешание с английским написанием.

Накануне в шведской столице прошла церемония вручения Нобелевских премий по ряду дисциплин. Награды вручал лично король Швеции Карл XVI.

