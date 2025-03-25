Ларису Голубкину похоронили рядом с Добровольской и Мирошниченко

Рядом с могилой Голубкиной похоронены народные артистки Евгения Добровольская, Ирина Мирошниченко и Раиса Максимова.

На траурной церемонии присутствовали её дочь актриса Мария Голубкина, народные артистки Вера Алентова и Мария Миронова, телеведущие Андрей Малахов и Алла Довлатова, актёр Александр Стриженов и его супруга Екатерина Стриженова и другие.

О смерти Ларисы Голубкиной стало известно 22 марта. Актрисе было 85 лет. Соболезнования родным артистки выразил президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

