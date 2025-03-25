Ларису Голубкину похоронили рядом с Добровольской и Мирошниченко
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на московском Троекуровском кладбище. Речь идёт о 21-м участке, который в народе называют «Аллей актёров».
Рядом с могилой Голубкиной похоронены народные артистки Евгения Добровольская, Ирина Мирошниченко и Раиса Максимова.
На траурной церемонии присутствовали её дочь актриса Мария Голубкина, народные артистки Вера Алентова и Мария Миронова, телеведущие Андрей Малахов и Алла Довлатова, актёр Александр Стриженов и его супруга Екатерина Стриженова и другие.
О смерти Ларисы Голубкиной стало известно 22 марта. Актрисе было 85 лет. Соболезнования родным артистки выразил президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru