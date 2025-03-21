Бедроса Киркорова похоронили рядом с Клюевым и Юдашкиным
Народного артиста РФ Бедроса Киркорова похоронили на московском Троекуровском кладбище на, так называемой, «Аллее актёров».
Могила певца находится на 21-м участке кладбища. Бедроса Киркорова похоронили рядом с народным артистом РФ Борисом Клюевым и народным художником РФ, модельером Валентином Юдашкиным.
Церемония прощания с певцом прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На ней присутствовали родные и близкие артиста, в том числе его сын Филипп Киркоров и внуки.
Также попрощаться с Бедросом Киркоровым пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, народные артисты РФ Григорий Лепс и Валерия и другие.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93 году жизни, сообщает «Свободная пресса».
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