Бедроса Киркорова похоронили рядом с Клюевым и Юдашкиным

Могила певца находится на 21-м участке кладбища. Бедроса Киркорова похоронили рядом с народным артистом РФ Борисом Клюевым и народным художником РФ, модельером Валентином Юдашкиным.

Церемония прощания с певцом прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На ней присутствовали родные и близкие артиста, в том числе его сын Филипп Киркоров и внуки.

Также попрощаться с Бедросом Киркоровым пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, народные артисты РФ Григорий Лепс и Валерия и другие.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93 году жизни, сообщает «Свободная пресса».

