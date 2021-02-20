Лариса Лужина подарила Лолите цветы после предпремьерного показа «Женитьбы»

Певица Лолита Милявская в своем Instagram после первого показа спектакля «Женитьба» в театре «Модерн» поблагодарила зрителей за цветы. Артистка была тронута вниманием, особенно ее поразил букет от народной артистки РСФСР, актрисы Ларисы Лужиной.

«Это цветы, подаренные, может, пока и наверняка, не очень заслуженно, но за драматический спектакль в постановке Юрия Грымова "Женитьба"», - написала в своем микробоге Милявская.

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Накануне в театре «Модерн» состоялся предпремьерный показ спектакля «Женитьба», где Лолита Милявская играет главную роль. Участвовать в постановке ее позвал художественный руководитель театра Юрий Грымов.

Премьерные показы постановки пройдут 24 и 25 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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