Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище рядом со Жванецким

Ранее сегодня в Театре имени Вахтангова состоялось прощание с Лановым. На церемонию пришли коллеги, почитатели таланта актера, а также мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу, передает RT. Актера проводили длительными овациями.

Василий Лановой скончался 28 января после заражения коронавирусом. Ему было 87 лет.

