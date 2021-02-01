Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище рядом со Жванецким
Народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося 28 января, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве с воинскими почестями.
Актер похоронен недалеко от писателя-сатирика Михаила Жванецкого, пишет «Газета.ру».
Ранее сегодня в Театре имени Вахтангова состоялось прощание с Лановым. На церемонию пришли коллеги, почитатели таланта актера, а также мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу, передает RT. Актера проводили длительными овациями.
Василий Лановой скончался 28 января после заражения коронавирусом. Ему было 87 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru