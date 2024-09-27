Лана Дель Рей тайно вышла замуж

Американская певица и поэтесса Лана Дель Рей вышла замуж за гида по аллигаторам Джереми Дюфренда, сообщает Daily Mail.

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Свадьба состоялась в Луизиане неподалеку от того места, где её супруг проводит свои популярные туры. В Сеть уже выложены фрагменты видео, где невесту к алтарю ведет её отец Роберт Грант. По данным издания, певица только на свадебное платье с вырезом и пышной юбкой со шлейфом потратила $30 миллионов.

Ранее стало известно, что внучка Никиты Михалкова вышла замуж, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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