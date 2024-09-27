Лана Дель Рей тайно вышла замуж

Свадьба состоялась в Луизиане неподалеку от того места, где её супруг проводит свои популярные туры. В Сеть уже выложены фрагменты видео, где невесту к алтарю ведет её отец Роберт Грант. По данным издания, певица только на свадебное платье с вырезом и пышной юбкой со шлейфом потратила $30 миллионов.

Ранее стало известно, что внучка Никиты Михалкова вышла замуж, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

