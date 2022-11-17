Документальный фильм об операторе Галине Хатчинс снимут в США

Американская студия начала работу над полнометражным документальным фильмом об операторе Галине Хатчинс. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Картина расскажет о жизни и творчестве Хатчинс, а также о ее гибели на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Режиссером выступит номинантка на «Эмми» Рэйчел Мейсон. Проект поддерживает муж покойной кинематографистки Мэтт Хатчинс.

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«Как режиссер, я хотела снимать фильмы с ней. Никогда бы не подумала, что буду снимать картину о ней. Мир потерял великого художника, но я потеряла друга. Меня огорчает, что ее гениальность как художника была омрачена обстоятельствами ее смерти», — заявила Мейсон.

Хатчинс — уроженка Городца в Житомирской области Украины. Долгое время Галина жила на советской военной базе в Арктике, поскольку ее отец был военным моряком. Будущая оператор получила образование в Киеве, работала журналисткой в Восточной Европе.

Кинокарьера Галины началась с работы над документальными фильмами в Британии. После этого она переехала в Лос-Анджелес, где училась в консерватории Американского института кино.

Галина стала известной в профессиональной среде благодаря участию в независимых кинопроектах. Высокую оценку получила ее операторская работа в супергеройском мистическом триллере «Archenemy» («Заклятый враг») и социальном хорроре «Darlin'» («Дорогуша»). В 2019 году журнал American Cinematographer назвал Хатчинс «восходящей звездой» кинематографа.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», во время съемок вестерна «Ржавчина» Галина Хатчинс погибла от выстрела исполнителя главной роли - Алека Болдуина. Он взвел курок во время репетиции, не зная, что в оружии боевые патроны. Расследование обстоятельств гибели 42-летней Хатчинс еще не закончено. «Ржавчину» планируют доснять в следующем году.

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ФОТО: Алек Болдуин
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