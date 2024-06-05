Гоша Куценко: Отец запретил мне поступать на актера
Заслуженный артист РФ Гоша Куценко в интервью сайту АиФ заявил, что стал актёром вопреки желанию родителей.
По его словам, отец запретил ему уходить из МИРЭА и поступать в Школу-студию МХАТ. Более того, он обратился к другу с просьбой, чтобы из ЦК КПСС поступило указание не принимать сына.
«Но меня как раз поэтому и взяли, хотя не должны были... члены приемной комиссии вспомнили, что по моему поводу звонили — и сделали всё наоборот», - рассказал Куценко.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает RT.
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