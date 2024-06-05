Гоша Куценко: Отец запретил мне поступать на актера

По его словам, отец запретил ему уходить из МИРЭА и поступать в Школу-студию МХАТ. Более того, он обратился к другу с просьбой, чтобы из ЦК КПСС поступило указание не принимать сына.

«Но меня как раз поэтому и взяли, хотя не должны были... члены приемной комиссии вспомнили, что по моему поводу звонили — и сделали всё наоборот», - рассказал Куценко.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает RT.